Opnieuw storing bij reisinformatie NS: 'Maar impact voor reiziger is laag'

Door een technische storing staat er op de informatieborden op de perrons en in de reisplanner van de NS mogelijk niet altijd actuele reisinformatie.

De storing begon vannacht. "Omdat wij de informatie met de hand bij kunnen werken, is de impact voor de reizigers laag", meldt een woordvoerder. Wel kan het volgens haar daardoor voorkomen dat er iets later dan normaal in de app staat of een trein is uitgevallen of dat er vertraging is.

Op de perrons wordt omgeroepen dat er een storing is, maar in principe is de informatie up-to-date, zegt de NS. Het is nog onbekend hoelang de storing nog duurt.

Ook vorige maand technische storing

Ook vorige maand waren er problemen met de informatieborden vanwege een technische storing. Toen konden reizigers op onder meer 12 november een aantal uren op geen enkele wijze actuele reisinformatie ontvangen. Wat daarvan de oorzaak was, meldde de NS niet. De technische problemen van vandaag hebben volgens de vervoerder een andere oorzaak.

Vandaag ging in grote delen van het land de nieuwe dienstregeling in. De verstoring van de informatieborden heeft hier volgens de NS niets mee te maken.