Snowboardster Peperkamp boekt beste prestatie ooit in wereldbeker: vierde

Peperkamp had zich in Canada knap als nummer twee geplaatst voor de tweede finale van dit seizoen, waar slechts acht deelneemsters aan mee mochten doen. In de finale zette Peperkamp, die twintigste werd tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd, een score neer van 138,75.

Baird won met 159,50 en bleef Evy Poppe uit België (146,50) voor. De derde plek was voor de Japanse Reira Iwabuchi, die in de kwalificatie nog ruim de beste was.

Verrassing op Spelen

Bij de Olympische Spelen in Peking, in februari, verraste Peperkamp met de zesde plek. De destijds 17-jarige Nederlandse overtrof daarmee alle verwachtingen in haar eerste olympische finale.