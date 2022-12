Eerste commercieel ruimtevaartuig van Japan en Emiraten naar de maan

In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig naar de maan gelanceerd. Het ruimtevaartuig bestaat uit een lander uit Japan met daarin een onbemand karretje uit de Verenigde Arabische Emiraten. De combinatie werd volgens plan om 08.38 uur gelanceerd met een Falcon 9-raket van SpaceX vanaf een basis in Florida. De lancering was eigenlijk gepland voor 30 november, maar vanwege een probleem met de raket was uitstel noodzakelijk. De missie met de naam Hakuto-R is opgezet door het Japanse bedrijf ispace, dat op den duur grondstoffen en water op de maan wil winnen. Dat is nodig voor het opzetten van een bemande basis op de maan. Met de maanlander Hakuto-R wil het bedrijf het ontwerp en de technologie daarvoor testen. Het ruimtevaartuig neemt een grote omweg en zal er maanden over doen om bij de maan aan te komen. De landing is op z'n vroegst in maart. Zo zag de lancering eruit:

Voor het eerst is er een commercieel ruimtevaartuig naar de maan vertrokken. Het bestaat onder meer uit een lander uit Japan en een wagentje uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het ruimtevaartuig landt op z'n vroegst in maart op de maan. - NOS

Hakuto-R neemt instrumenten van verschillende organisaties mee . De belangrijkste lading is een karretje van tien kilo met de naam Rachid, dat door een ruimtevaartcentrum in de Emiraten is ontwikkeld. Rashid moet foto's maken van de landingsplek en onderzoek doen naar elektrische ladingen op het maanoppervlak. Een ander apparaat is een minisatelliet van NASA, Lunar Flashlight, die op zoek gaat naar ijs in kraters bij de zuidpool van de maan.