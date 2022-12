Tamara bevalt van baby Maximiliano aan boord van KLM-toestel

Op een vlucht van de KLM is afgelopen week een baby geboren. Dat is woensdag gebeurd op een vlucht van Ecuador naar Spanje, met een tussenlanding in Amsterdam.

Een paar uur voor de landing op Schiphol kreeg passagier Tamara, die niet wist dat ze zwanger was, last van haar buik. Ze ging naar het toilet en na twee persweeën had ze ineens een zoon in haar handen, zo meldt het Spaarne-ziekenhuis waar moeder en kind nu verblijven.

Twee artsen en een verpleegkundige die toevallig aan boord waren, konden na de bevalling assistentie verlenen. Naar een van hen is de baby ook vernoemd. Het kind heet Maximiliano.

Overvallen

Na de landing op Schiphol zijn moeder en kind per ambulance naar het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid gebracht. Zowel moeder Tamara als baby Maximilian was gelukkig in goede gezondheid, zegt het ziekenhuis. Doordat de moeder niet wist dat ze in verwachting was, was ze behoorlijk overvallen door de geboorte.

Het Spaarne helpt behalve met de medische verzorging ook met het verkrijgen van de benodigde papieren voor Maximiliano. Vaak krijgt een kind dat in een vliegtuig is geboren de nationaliteit van de moeder. Zodra het mogelijk is zullen moeder en kind verder reizen. Welke nationaliteit de moeder heeft, is niet bekendgemaakt.

Foutje

De KLM feliciteerde gisteravond per ongeluk luchtvaartjournalist Menno Swart met het vaderschap. Swart meldde de geboorte van het kind op Twitter, onder verwijzing naar het bericht van het Spaarne-ziekenhuis. Daarop kwam direct een reactie van het officiële KLM-account: "Wat ontzettend leuk om te horen! Ik wens u heel veel geluk toe."

Swart reageerde met "Beste KLM-bot, dit is niet mijn baby", waarna excuses volgden.