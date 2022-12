Advocaat debuteert vandaag als trainer bij jeugdliefde ADO, waar hij 'iedere meter kent'

Tussen al het WK-geweld door staat er vandaag iets bijzonders te gebeuren in de eerste divisie. Dick Advocaat debuteert als coach van zijn jeugdliefde ADO Den Haag met een wedstrijd bij Almere City FC, om 14.30 uur. Hij moet de kastanjes uit het vuur halen. Geboren in Den Haag, zijn profdebuut als speler bij ADO. Nu 75 jaar met een imposante trainerscarrière achter de rug. Bij zijn presentatie klonk onlangs toch de vraag: waarom niet eerder ADO? Advocaat lachte en gaf aan "telkens weer betere aanbiedingen" te hebben gehad. Debuut in 1966 Even terug naar 1993. Advocaat was bondscoach van het Nederlands elftal. Verslaggever Mart Smeets maakte met Advocaat een wandeling door het Zuiderpark, destijds het onderkomen van ADO. "Hier is het echte werk begonnen. Toen ik 10 jaar was, kwam ik hier binnen. Ik ken hier iedere meter, en de sloot ook", vertelde Advocaat trots. Op 19-jarige leeftijd maakte Advocaat zijn eerste minuten bij ADO, hij viel in tegen Go Ahead Eagles. Meer dan honderd officiële wedstrijden volgden. "Als je hier mocht voetballen, was ADO de grote club. Hetzelfde als wat Ajax in Amsterdam is. Je was trots als je dat tegen de andere jongetjes op school kon vertellen."

Hij is dan bondscoach van Oranje en komt bij jeugdliefde ADO Den Haag kijken naar de tribune die naar zijn overleden vriend Aad Mansveld is vernoemd. - NOS

Inmiddels heeft Advocaat er een heel voetballeven opzitten. De oefenmeester roept al jaren te gaan stoppen als coach. Of ADO echt zijn laatste trainersklus wordt, durft eigenlijk niemand meer te stellen. Clubs en landen gooien nog steeds een hengeltje bij hem uit. "Maar toen ik door ADO werd gebeld, kon ik het niet laten." "Ik mocht van mijn vrouw niet meer zo ver weg. Het was eigenlijk niet eens een moeilijke keuze. Het is wel een moeilijke job, maar dat is ook juist mooi. Slechter dan het ging bij ADO kan ook niet." Weg omhoog na ongelukkige start Ruim vijftig jaar na zijn profdebuut staat Advocaat dus voor zijn entree als ADO-trainer. Tegen Almere City moet de weg omhoog worden ingeslagen. Momenteel staan de Hagenezen op een pijnlijke zeventiende plek. En dat terwijl vorig jaar maar net promotie naar de eredivisie werd misgelopen. Dirk Kuijt werd in de zomer aangesteld als trainer, maar dat pakte niet goed uit. Er werd amper gewonnen en vorige maand wilden twee belangrijke spelers, Thomas Verheydt en Ricardo Kishna, zelfs vertrekken vanwege "leugens van de directie". Een week later werd Kuijt ontslagen. Onder Advocaat speelde ADO vorige week al een oefenduel met Sparta Rotterdam. Verheydt en Kishna deden toen gewoon mee. Behalve een 3-0 nederlaag was er meer slecht nieuws: Verheydt viel uit met een enkelblessure en is weken uitgeschakeld.

Dick Advocaat wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag - NOS