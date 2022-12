Wekdienst 11/12: Nieuwe dienstregelingen in openbaar vervoer • Maancapsule terug op aarde

Goedemorgen! De nieuwe dienstregelingen in het openbaar vervoer worden vandaag van kracht. Waar voorheen een nieuwe dienstregeling meer treinen en bussen betekende, is dat dit na corona anders. En NASA's Orion-capsule keert terug naar de aarde na een proefvlucht om de maan.

Maar eerst het weer: vandaag is het bewolkt met alleen heel lokaal wat zon. Vooral aan de kust is kans op een winterse bui. Er staat weinig wind en het wordt 1 of 2 graden.

Wat heb je gemist?

In Sittard woedt een grote brand in twee loodsen waarin onder meer een fitnessclub is gevestigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Doordat het complex in de buurt van het spoor ligt, is het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen tijdelijk stilgelegd. De NS verwacht dat de treinen rond 08.45 uur weer gaan rijden. De veiligheidsregio meldde rond 07.00 uur dat de bluswerkzaamheden nog bezig zijn. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar omliggende panden oversloeg.