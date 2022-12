Nederlandse animatiefilm Knor grijpt naast European Film Award

De stop motion-animatie Knor gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt, tot ongenoegen van haar ouders. Eerder won de film al drie Gouden Kalveren. Ook is de film gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.

Knor was in de categorie Animated Feature Film genomineerd naast vier andere inzendingen. De prijs werd gewonnen door de Frans-Italiaanse film No Dogs or Italians Allowed.

Grote winnaar bij de 35e uitreiking van de EFA's was Triangle of Sadness. Niet alleen werd de Frans/Duits/Zweeds/Britse inzending verkozen tot beste film, Zlatko Burić kreeg voor zijn rol in de film de award voor beste acteur en Ruben Östlund mocht de EFA voor beste regisseur ophalen.

Vicky Krieps won de prijs voor beste actrice, voor haar rol in Corsage. Een lifetime achievement award ging naar de Duitse filmregisseuse en actrice Margarethe von Trotta.