Rooney steunt Kane: 'Kan geen beter iemand bedenken om record over te nemen'

Harry Kane knalt de bal hoog over vanaf elf meter in de kwartfinale tegen Frankrijk. - NOS

"We waren hier om te proberen wereldkampioen te worden. En we geloofden ook dat we het konden. En we hebben tegen de wereldkampioen laten zien dat we het hadden kunnen doen", blikt bondscoach Gareth Southgate terug.

"Kop op, Harry", steekt Rooney de spits van Tottenham Hotspur na afloop een hart onder de riem. "Ik feliciteer hem met het evenaren van het record. Binnenkort heeft hij het alleen in handen, ik kan geen beter iemand bedenken om het over te nemen."

Bekijk de samenvatting van de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk op het WK in Qatar. - NOS

Na de misser van Kane was het echter klaar, al wil hij zijn aanvoerder niet afvallen. "Hij heeft ons zo veel gegeven. Qua leiderschap en met al zijn doelpunten. Dit is soms hoe het gaat in het voetbal."

Geen schande

"Hartverscheurend, maar geen schande om te verliezen van een uitstekend Frans team", meent oud-international Gary Lineker. "Deze fijne, jonge ploeg heeft alles gegeven en zal alleen maar beter worden. Hun tijd komt nog wel."

Grote vraag is nog of Southgate aanblijft, die al sinds 2016 aan het roer staat bij de Engelsen. Zijn contract loopt nog tot en met het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland.

Southgate gaat zijn prestaties met Engeland op een rustig moment evalueren. "Het heeft nog wat tijd nodig om er zeker van te zijn dat iedereen de juiste beslissing neemt."