Roest mist kans op nationaal record op 5 km, knullige diskwalificatie Bloemen

Roest vertrok in een direct duel met zijn grootste bedreiger dit seizoen Sander Eitrem op het schema van het Nederlands record, dat Kramer in november 2007 reed. Roests eerste volle ronde van 27,8 was veelbelovend, zijn rondjes van net onder de 29 seconden ook.

Patrick Roest deed zaterdagavond een onvervalste aanval op het Nederlands record op de vijf kilometer. Zijn poging was dapper, maar slaagde niet. Met 6.05,60 bleef hij ruim twee seconden boven de haast oeroude toptijd van Sven Kramer. De tijd in Calgary leverde Roest wel zijn derde goud op rij in de wereldbeker op.

Na brons bij de wereldbekerstart in Stavanger, net geen podiumplek in Thialf en nu het zilver, meldt de jonge Snellink zich voor de derde keer op rij bij de top op de vijf kilometer.

De 21-jarige Snellink maakte indruk met een ijzersterke rit vol rondjes van net onder de negenentwintig seconden. In de laatste ronden hield hij dat pittige tempo niet vol, begon negenentwintigers en later dertigers te rijden. Het leverde hem wel een nieuw persoonlijk record op van 6.09,58.

Maar toen Roest na ruim vier minuten racen zijn eerste rondje net boven de 29 seconden klokte, moest hij de 6.03,32 van Kramer definitief uit zijn hoofd zetten. Roest droomt van het wereldrecord van Nils van der Poel. De inmiddels gestopte Zweedse stayer reed in december 2021 6.01,56 op de hooglandbaan van Salt Lake City. Twaalf rondjes hoog en laag in de 28 seconden.

"Dit is wel even een dreun", reageert Bloemen. "Het is pijnlijk. Ik maakte een kleine beweging, maar ik denk niet genoeg voor een valse start. Hoe stil kan je staan? Ik snap echt niet dat dit een valse start was."

De schlemiel van de avond was Ted-Jan Bloemen. De Nederlander die uitkomt voor Canada, werd onlangs opnieuw vader en maakte op zijn thuisbaan in Calgary zijn wereldbekerdebuut dit seizoen. Met een wildcard werd hij toegelaten tot de wedstrijd, maar hij schaatste geen meter. Na twee valse starts werd Bloemen gediskwalificeerd.

Even daarvoor was Kars Jansman in zijn rit verslagen door de Belg Bart Swings, maar stelde wel zijn persoonlijk record scherp tot 6.15,15. Jansman startte met rondjes onder de 29 seconden en reed een stabiel oplopend schema.

De Noren hebben nog een stayer voor de toekomst: de 22-jarige Hallgeir Engebråten. Maar die meldde zich kort voor de start van de vijf kilometer af. Daardoor moest Marcel Bosker de twaalf rondes in zijn eentje rijden. De race-opbouw was netjes, maar leek zichzelf ook niet te willen (of kunnen) uitputten. Zijn 6.20,48

In die top verwacht men tegenwoordig ook de Noorse revelatie van dit seizoen Eitrem, maar zijn 6.11,54 was slechts goed voor de vierde plek.

Bloemen was ingedeeld in de eerste rit, na een dweilpauze, en maakte in eerste instantie bewust een valse start. "Het schema zit zo in elkaar dat er best wel weinig tijd is om het ijs te laten drogen. Ik wilde voor mezelf de beste omstandigheden creëren. Dus zoveel mogelijk tijdrekken. Dat dit gebeurt bij de tweede start, kun je natuurlijk niet voorspellen."

"We gaan ons best doen om er protest tegen aan te tekenen. Wie weet geven ze ons nog een kans in de B-groep. Dat is de laatste strohalm."

Bloemen liet wegens de recente geboorte van zijn kind de wereldbekers in Europa, in Stavanger en Heerenveen schieten. "Het doet ontzettend veel pijn, want dit was dé race. Ik heb de eerste twee wereldbekers gemist en alles op deze wedstrijden gezet, om hier de vijf en de tien kilometer te rijden. Nu krijg ik die kans niet en wordt het heel moeilijk om mee te doen op het WK."