Dubreuil verstoort Aziatisch sprintfeestje in Calgary, Nederlanders spelen bijrol

Merijn Scheperkamp was op plek zes de beste Nederlander. Vooraf zal hij gemikt hebben op zijn persoonlijk record van 34,45. En terecht, zo bleek. Na een opening van 9,69 racete Scheperkamp naar 34,46. Net niet genoeg. Wellicht dat hij tijdens de vierde WB-wedstrijd, volgende week ook in Calgary, wel onder zijn pr duikt.

Goud voor Dubreuil dus, van wie vooral het volle rondje indrukwekkend was. Met 24,4 en een opening van 9,58 finishte hij na 34,01. Lang leek het erop dat Shinhama zou winnen. De Japanner schudde de boel flink wakker toen hij in de eerste rit opende met 9,47 en een tijd neerzette van 34,18. alleen de Canadees dook er nog onder.

Laurent Dubreuil heeft de derde 500 meter van het wereldbekerseizoen gewonnen. De Canadees verstoorde in de allerlaatste rit een Aziatisch sprintfeestje. De Japanner Tatsuya Shinhama (34,18) snelde naar zilver, brons was er voor de Zuid-Koreaan Kim Jun-Ho (34,19), die nipt de Japanner Yuma Murakami (34,20) voorbleef.

De reactie van Merijn Scheperkamp na de 500 meter bij de wereldbeker in Calgary. Scheperkamp rijdt 34,46, een honderdste boven zijn PR, en eindigt als zesde. - NOS

Dai Dai N'tab presteerde met een zeventiende plek ondermaats. Een valse start en een flinke mispeer in de eerste bocht leidden 34,81 in. Zijn directe tegenstander in de rit Takuya Morimoto ging er als een speer vandoor en N'tab zag de Japanner niet meer terug.

Janno Botmans 34,85 bracht hem tot plek negentien.

Spaanse talent in B-groep

Kai Verbij kwam in de B-groep tot 35,04, slechts goed voor plek negen. Stefan Westenbroek kwam in zijn rentree na blessureleed, misschien ietwat gehinderd door een valse start, met 35,07 tot de tiende plaats. De jongeling Nil Llop Izquierdo won de B-groep. Met een nationaal record van 34,52, hij haalde vier tienden van zijn persoonlijk record af, zou hij bij de grote jongens tiende zijn geworden. De 20-jarige Spanjaard maakt volgende week zijn debuut in de A-groep.

De mannen gaan direct verder met de 5.000 meter, met onder anderen Patrick Roest, die vrijdag nog de ploegenachtervolging liet lopen om zich volledig op deze vijf kilometer te storten. Voor misschien wel een wereldrecord, al blijven we vooralsnog ver verwijderd van de toptijden uit Salt Lake City.