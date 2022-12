Takagi laat het in Calgary weer zien op 1.500 meter, WB-brons Rijpma-De Jong

Miho Takagi heeft de orde hersteld op de 1.500 meter. De Japanse won bij de derde wereldbekerwedstrijd op de mijl goud, nadat zij met 1.52,54 de Kazachse Nadezhda Morozova (1.52,82) en Antoinette Rijpma-De Jong (1.52,93) voorbleef. Takagi, wereldrecordhoudster en winnares van de eerste wereldbeker van het seizoen, kon in haar race op de laatste wissel mooi achter Morozova hangen. Een meevallertje, want Morozova reed een snellere voorlaatste en laatste ronde. De Kazachse was met haar tijd ook sneller dan Rijpma-De Jong. Rijpma-De Jong greep drie weken geleden haar eerste WB-goud op de 1.500 meter. Toen versloeg ze Takagi. Marijke Groenewoud (vandaag tiende) werd toen derde. "Het klopte eindelijk", zei Rijpma-De Jong destijds in Thialf.

De reactie van Antoinette Rijpma-de Jong na de 1.500 meter bij de wereldbeker in Calgary. Rijpma-de Jong veroverde achter Miho Takagi en Nadezhda Morozova het brons. Volgende week rijdt ze in Calgary opnieuw een 1.500 meter in de wereldbekercyclus. - NOS