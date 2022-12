Takagi laat het in Calgary weer zien op 1.500 meter, Ritsma niet blij na teampursuit

Miho Takagi heeft de orde hersteld op de 1.500 meter. De Japanse won bij de derde wereldbekerwedstrijd op de mijl goud, nadat zij met 1.52,54 de Kazachse Nadezhda Morozova (1.52,82) en Antoinette Rijpma-De Jong (1.52,93) voorbleef. Takagi, wereldrecordhoudster en winnares van de eerste wereldbeker van het seizoen, kon in haar race op de laatste wissel mooi achter Morozova hangen. Een meevallertje, want Morozova reed een snellere voorlaatste en laatste ronde. De Kazachse was met haar tijd ook sneller dan Rijpma-De Jong. Rijpma-De Jong greep drie weken geleden haar eerste WB-goud op de 1.500 meter. Toen versloeg ze Takagi. Marijke Groenewoud (vandaag tiende) werd toen derde. "Het klopte eindelijk", zei Rijpma-De Jong destijds in Thialf.

De reactie van Antoinette Rijpma-de Jong na de 1.500 meter bij de wereldbeker in Calgary. Rijpma-de Jong veroverde achter Miho Takagi en Nadezhda Morozova het brons. Volgende week rijdt ze in Calgary opnieuw een 1.500 meter in de wereldbekercyclus. - NOS

Op het Canadese hooglandijs begon Rijpma-De Jong haar 1.500 meter onrustig, met enkele missertjes op het eerste rechte stuk, maar kwam ze op karakter en met een uitstekende laatste ronde van 30,01 tot haar tweede tijd ooit gereden. Haar directe tegenstander Ragne Wiklund, de Noorse winnares van de drie kilometer en voornaamste bedreiging voor Irene Schouten, bleef lang akelig dicht in de buurt, maar in de slotronde nam Rijpma-De Jong afstand. Bij Joy Beune ging het niet vlekkeloos, ze had een missertje bij de start. Daarmee verspeelde ze kostbare energie. Hoewel ze bleef vechten en op karakter in de laatste meters naar ritwinst schaatste, ging ze niet sneller dan 1.54,80. Elfde plek. Reina Anema eindigde met 1.57,52 als zestiende. Leerdam hard gestart Toen Vanessa Herzog, die net als Jutta Leerdam eerder een sprintster is dan iemand van de middellange afstand, een persoonlijk record van 1.54,92 eruit perste, leek het erop dat de in prima vorm stekende Leerdam ook wel eens iets moois kon gaan doen op de mijl. Maar Leerdam moest in het eerste volle rondje het schema van haar persoonlijk record al loslaten. In de laatste ronde ging ze kapot en bleef ze steken op 1.54,12 en de zevende plek.

De samenvatting van de ploegenachtervolging voor vrouwen bij de wereldbeker in Calgary. - NOS

Bondscoach Rintje Ritsma heeft genoeg werk te doen, bleek na de afsluiting van het zaterdagprogramma. Bij de ploegenachtervolging belandden de Nederlandse vrouwen in een behoorlijk sterke opstelling niet op het podium. Canada won goud (2.54,57), Japan reed naar het zilver (2.57,67) en de Verenigde Staten pakten brons (2.57,95). Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Reina Anema, die de wat zieke Beune verving, legden het in hun race af tegen het Canadese topteam bestaande uit Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais. De Canadese vrouwen sloegen bij de start al direct een gaatje met het Nederlandse trio. Nederland eindigde met 3.00,53 als vierde, op zes seconden van de winnaars. De laatste keer dat de Nederlandse vrouwen een wereldbekerwedstrijd op de ploegenachtervolging wonnen, was in 2016.

De reactie van bondscoach Rintje Ritsma na de tweede dag van de wereldbeker in Calgary en de teleurstellende ploegenachtervolging bij de vrouwen. - NOS

Zaterdag deden in Calgary Rijpma-De Jong en Beune niet mee. Vooral met de relatief late ziekmelding van Beune was Ritsma niet blij. Beune reed nog een behoorlijk goede race op de 1.500 meter, waaruit Ritsma had afgeleid dat er wellicht ook best een aardige ploegenachtervolging in had gezeten. "Ik vind het lastig uitleggen als je je nu ziek meldt en je zet wel zo'n 1.500 meter neer", zei de bondscoach. "Komt-ie weer hè, 'commitment'. Je moet misschien wel zeggen: oké, we gaan met een vast team trainen. Daar kunnen we misschien uiteindelijk wel beter mee scoren." Morgen gaat het derde wereldbekerweekend van dit seizoen verder met de 1.000 meter en massastart voor de mannen en de vrouwen. Bekijk hieronder de rest van het programma van de wereldbekerwedstrijden in Canada: