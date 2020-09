Van der Breggen grijpt macht in Italië: 'Gingen voor die roze trui'

Van der Breggen: 'We gingen voor die roze trui' - NOS

In de achtste etappe van de Giro Rosa heeft Anna van der Breggen de roze leiderstrui veroverd. De Nederlandse renster is "superblij met het resultaat".

In de zware etappe met veel wind was het aanpoten, maar ging alles naar wens voor Van der Breggen. "Het enige wat je kan doen, is op het goede moment aangaan. Op het eerste stuk heb ik mij nog ingehouden", zegt ze.

Van der Breggen kwam als tweede over de streep, maar dat deerde haar niet. "We gingen voor die roze trui." En die roze trui zit stevig om de schouders van de Nederlandse. Met een voorsprong van 1 minuut en tien seconden op de nummer twee, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, beginnen de rensters morgen aan de slotetappe van de Giro Rosa.

Die etappe kent een start en finish in Motta Montecorvino, de rensters rijden vier rondes van 27,5 kilometer en finishen halverwege een berg.