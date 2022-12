Frankrijk heeft tegen Engeland het geluk van de kampioen, met Giroud als verlosser

Olivier Giroud kopte in het laatste kwartier de winnende binnen, na een fase waarin juist de Engelsen het duel naar zich toe leken te trekken. Harry Kane schoot daarna nog een penalty hoog over, een zeldzame misser vanaf elf meter voor de spits van Tottenham Hotspur.

Regerend wereldkampioen Frankrijk is de laatste halvefinalist op het WK. In de kwartfinales werd afgerekend met Engeland (2-1), in een duel dat pas na rust echt ontbrandde.

Na een lange aanval kwam de bal via Antoine Griezmann uiteindelijk bij Aurélien Tchouaméni. Die legde de bal even goed, om Jordan Pickford van grote afstand met een laag schot te verrassen (0-1).

Grote vraag voorafgaand aan het duel was of Kylian Mbappé nog wel te stoppen was na zijn vijf goals in de eerste vier WK-duels van de Fransen. Maar de topscorer van het toernooi werd streng bewaakt, al luidde hij met een van zijn spaarzame dribbels wel de openingstreffer in.

Harry Kane knalt de bal hoog over vanaf elf meter in de kwartfinale tegen Frankrijk. - NOS

Kort nadat Giroud de bal eindelijk eens goed voor zijn linker had gekregen maar Pickford knap had gered, kopte de routinier (36) via Maguire alsnog raak.

Zo is Giroud met alweer zijn vierde goal op het WK goud waard voor de Fransen. Nadat hij al door velen was afgeschreven na het vorige wereldkampioenschap, toen het hem in zeven optredens niet eens was gelukt om op doel te schieten.

De meest besproken Engelsman van deze avond werd Kane. Zijn tweede penalty tegen Spurs-ploeggenoot Hugo Lloris verdween hopeloos de tribune in, gegeven na een domme beuk van Theo Hernández in de rug van invaller Mason Mount. Marcus Rashford schoot diep in de extra tijd nog een vrije trap rakelings over.

Na de vierde plaats op het vorige WK en de tweede plaats op het afgelopen EK worden de hoge verwachtingen bij Engelsen weer niet waargemaakt, met slechts de kwartfinale als eindstation.