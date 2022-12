Negen maanden oorlog, in Oekraïne worden eerste oorlogsbaby's geboren

"Ik vroeg me telkens af of ik zou moeten bevallen in een schuilkelder. Dat was zo angstig, de onderzoeksuitslagen van mijn zwangerschap waren niet goed." Uiteindelijk vluchtte ze van Odessa naar het relatief veilige Lviv en kreeg ze een keizersnee. Ze is blij met baby Sofia maar vreest ook voor de toekomst. Haar man Dmytro is militair. Hij kreeg verlof om bij de bevalling te zijn . Volgende week moet hij terug naar het front. "Ik ben bang dat het afscheid een vaarwel kan zijn", vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Toch zeggen vrouwen dat de oorlog hen niet weerhoudt om kinderen te krijgen. "Wij willen laten zien dat we niet bang zijn, het is belangrijk dat we juist nu meer Oekraïens leven op de wereld zetten", vertelt Christina, zeven maanden zwanger van haar vierde kind. "Mijn man en ik besloten dat we in deze oorlog ons gezin nog verder willen uitbreiden. Dat is een heel bewuste keuze."

Manier gevonden om met stress om te gaan

Volgens Valentyn Usyk, die de zwangerschappen van Inna en Christina begeleidt, zijn Oekraïense vrouwen sterk en gewend om te gaan met stress. "Ik wil hulde brengen aan onze Oekraïense vrouwen die stressbestending zijn. De eerste maanden van de oorlog waren enorm stressvol, maar later hebben vrouwen een manier gevonden om met stress om te gaan", zegt hij.

Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen of er meer of minder baby's geboren worden dan een jaar geleden. Ook zegt Usyk voor zijn ziekenhuis in Lviv geen goede cijfers te hebben over een toename van het aantal vroeggeboortes, dat vaak gerelateerd wordt aan te veel stress in de zwangerschap. Eerder meldde gezondheidsorganisatie Unitaid wel dat er sinds het begin van de oorlog in sommige ziekenhuizen drie keer zo veel vroeggeboortes zijn als normaal.