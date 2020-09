Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aanpassing mondkapjesrichtlijn ouderenzorg van RIVM

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reageert na vragen van Nieuwsuur. Nieuwsuur publiceerde vrijdagmiddag het volgende artikel waaruit blijkt dat het RIVM een belangrijk advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend heeft ingetrokken.

"Zoals eerder gemeld gaan de RIVM uitgangspunten voor het gepast gebruik van beschermingsmiddelen uit van het besmettingsrisico bij een bepaalde zorghandeling. Het RIVM is hiervoor verantwoordelijk", laat een woordvoerder van het ministerie per e-mail weten.

"Daarnaast is sinds 1 mei expliciet in de uitgangspunten opgenomen, dat zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring kunnen afwijken van de uitgangspunten als de specifieke situatie daarom vraagt. Specifieke situaties laten zich immers moeilijk vangen in algemene uitgangspunten."

"Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen houdt hier rekening mee bij bestellingen door zorginstellingen. Naast de reguliere inkoop van zorginstellingen is het LCH met de huidige voorraden in staat te voorzien in de actuele vraag van zorginstellingen."