Broers Amrabat tot tranen toe geroerd: 'Dit is ongelofelijk, ben zo trots op hem'

Nordin Amrabat zag zijn broertje Sofyan historie schrijven en de halve finales van het WK bereiken. De twee reageerden kort na de wedstrijd vol emotie.

Sofyan Amrabat was ook tegen Portugal weer een onmisbaar onderdeel van de Marokkaanse vechtmachine van Walid Regragui. Hij was de onbetwiste leider in het drukzetten op de bal en was ook in de opbouw belangrijk. Zijn grote broer Nordin Amrabat was voor de halve finale afgereisd naar Qatar. Met zijn ouders naast zich zag hij vanaf de tribunes van het Al Thumama Stadion hoe een nieuw Marokkaans voetbalwonder zich voltrok. Overal in Nederland gaan Marokko-supporters de straat op na de gewonnen kwartfinale:

Overal in Nederland gaan Marokko-supporters de straat op na de gewonnen kwartfinale. In verschillende plaatsen loopt het ook uit de hand en grijpt de politie in.

"Ik heb er geen woorden voor", aldus Nordin Amrabat, die zelf 67 interlands voor Marokko speelde. "Ik zat naast mijn vader en moeder. Die moesten huilen, net als alle mensen om ons heen. Dat ik dit als broer mag meemaken is onvergetelijk." Helemaal gesloopt Sofyan Amrabat kon eigenlijk al niet meer voordat de wedstrijd tegen Portugal begon. Hij ging de dag voor de kwartfinale naar het ziekenhuis, voor een vitamineshot die hem bij zijn herstel moest helpen. "We hebben in de achtste finale 120 minuten als gekken gerend. Vijftien kilometer leg je dan af. En dan heb je maar drie dagen tot de volgende wedstrijd, dan kun je ook nooit helemaal herstellen. Je doet er alles aan, maar je hebt te weinig tijd. De laatste minuten kwam ik ook echt niet meer vooruit."

Sofyan Amrabat kort na de zege op Portugal

Dat Marokko met verdedigend spel tot de laatste vier heeft gereikt, deert Sofyan Amrabat niet. "We spelen misschien niet het beste voetbal, maar de teamspirit is helemaal geweldig." "We hebben dit toernooi nog geen doelpunt tegen gekregen (alleen een eigen goal, red.) Dat is een heel groot compliment voor het hele team. Dit is dik, dik, dik verdiend." Als hij dan even opzij kijkt naar zijn grote broer, krijgt ook Sofyan Amrabat het te kwaad. "Hij heeft mij mijn hele carrière geholpen. Deze zege is ook voor hem." Regragui: 'Zijn als Rocky' Bondscoach Walid Regragui loofde de mentaliteit van zijn spelers. "Wij zijn de Rocky Balboa van dit toernooi", refereerde hij aan de onverzettelijke boksheld uit de iconische Rocky-films. "We zijn nu dat elftal waar iedereen van houdt, omdat we laten zien dat je met minder geld en mindere spelers toch heel ver kan komen. Ik heb het gevoel dat de wereld achter ons staat." Hieronder de reactie van voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal: