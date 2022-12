Drie doden en tiental vermisten na explosie op Jersey

Een explosie en een brand op het Britse Kanaaleiland Jersey hebben de afgelopen nacht aan zeker drie mensen het leven gekost. Zo'n tien mensen worden nog vermist. Ongeveer 25 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie en brand ontstonden even voor 04.00 uur in een appartementencomplex in de hoofdstad Saint Helier. Het drie verdiepingen tellende gebouw stortte volledig in. Panden ernaast raakten beschadigd.

Vermoedelijk ging het om een gasexplosie. Bewoners roken gisteravond een gaslucht, waarna de brandweer werd opgeroepen. De politie onderzoekt nog of een lekkende gasleiding de oorzaak is geweest.

De brand is inmiddels geblust. Het zoeken naar de vermisten kan nog dagen duren, zegt de politie.