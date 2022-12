Zaalhockeysters weer geen Europees kampioen, Duitsland wint nipt

Nederland kende een bliksemstart nadat Lieke van Wijk in de eerste minuut meteen een strafcorner had benut. Duitsland drong Oranje daarna terug en kwam via Pia Maertens op gelijke hoogte. Lang konden de Duitse vrouwen echter niet genieten van de gelijkmaker.

De Nederlandse hockeysters hebben op het EK indoor in Hamburg de finale van gastland Duitsland verloren. Oranje ging met 5-4 ten onder. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Kristiaan Timman met 2-1. Het is de derde verloren Europese finale op rij voor de Oranjevrouwen.

The power on Van Wijk's flick! The Netherlands take the lead in the 1st quarter #EHIC2022 Watch Live: https://t.co/PQbfJqP7ht pic.twitter.com/nhNKjONfft

In de tweede helft namen de Duitse hockeysters andermaal het initiatief. Spits Maertens maakte gelijk en pushte Duitsland na een fout van Tessa Clasener op voorsprong. Donja Zwinkels bracht Oranje na een solo weer op gelijke hoogte, maar via twee goals van Lisa Altenburg liep Duitsland uit naar 5-3.

What a final! So closely fought but Altenburg inches Germany ahead with this effortless goal in the 4th quarter #EHIC2022 WATCH LIVE: https://t.co/PQbfJqwY3l pic.twitter.com/GdTXLcpubA

In een hectische slotfase deed Zwinkels Nederland hopen (5-4), maar ondanks een strafcorner in de slotseconde werd de comeback niet voltooid. Weer geen Europese titel voor de Oranjevrouwen, die in 2016 voor het laatst kampioen werden.

De vorige finale, in 2020, ging verloren in en tegen Belarus. Dat land is, net als Rusland, door de Europese hockeybond uitgesloten van internationale toernooien vanwege tegen Russische inval in Oekraïne.

Voor Duitsland was het de zestiende Europese titel in de zaal.

De Nederlandse hockeymannen speelden zaterdagochtend met 5-5 gelijk tegen Zwitserland. Zaterdagavond is koploper Oostenrijk de laatste tegenstander. De Oostenrijkers zijn in tegenstelling tot Nederland al zeker van een plaats in de finale. De eindstrijd wordt zondag om 14.00 uur gespeeld.