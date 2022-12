Dikke tranen bij Ronaldo, ondanks bijzonder interlandrecord (196 caps)

Cristiano Ronaldo is direct na het laatste fluitsignaal bij Marokko-Portugal (1-0) in tranen van het veld gegaan. Met de verloren kwartfinale ging vermoedelijk zijn laatste kans op WK-succes verloren.

Hoewel Ronaldo (37) onlangs aangaf nog een paar seizoenen te willen spelen, is het volgende wereldkampioenschap ver weg. Bovendien moest hij nu al genoegen nemen met een reserverol.

Ronaldo heeft op dit moment geen club, omdat Manchester United afscheid nam van de spits na een veelbesproken interview.

Interlandrecord

Net als tegen Zwitserland viel Ronaldo in de tweede helft in, waardoor hij wel zijn 196ste interland speelde. Daarmee evenaart hij het wereldrecord van Badr al-Mutawa uit Koeweit, een leeftijdsgenoot die ook nog steeds actief is.

Europees gezien is Ronaldo wel al een tijd recordhouder. De Spaanse verdediger Sergio Ramos (180) en de Italiaanse keeper Gianluigi Buffon (176) volgen op de tweede en derde plaats. Overigens zijn ook die allebei nog actief.