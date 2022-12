Feest Marokkaanse fans loopt in verschillende steden opnieuw uit de hand

De WK-winst van Marokko op Portugal is vanavond in verschillende Nederlandse steden op straat gevierd. De straatfeesten begonnen feestelijk, maar mondden op meerdere plekken uit in ongeregeldheden. De politie greep daarop in, ook werden noodbevelen afgekondigd.

In de Utrechtse wijk Lombok kwam de ME in actie. Daar werd de politie bekogeld met vuurwerk. "Wat begon met een feestelijke sfeer in de stad werd op bepaalde plekken helaas grimmiger naarmate de avond vorderde. Omdat er rondom het Moskeeplein door vernielingen, het gooien van zwaar vuurwerk en agressie tegen de politie een onacceptabele situatie ontstond is de ME ingezet", laat de gemeente weten.

Ook in de wijken Overvecht en Kanaleneiland kwamen fans samen buiten. Daar bleef het voor zover bekend rustig.

Politie Rotterdam: ga naar huis

In het centrum van Rotterdam reden mensen claxonnerend door de straten. Honderden mensen kwamen er samen, vanwege de drukte werden delen van de binnenstad afgesloten. Het ging om het Kruisplein en Hofplein.

Vanwege de drukte vroeg de politie supporters uiteindelijk om huiswaarts te keren. "Het is gewoon heel erg druk en we willen iedereen wel de kans geven om gewoon Rotterdam in en uit te kunnen", liet een woordvoerder weten.

Op het Kruisplein greep de ME rond 20.30 uur in, omdat een deel van de supporters geen gehoor gaf aan de oproep om naar huis te gaan. Een aantal incidenten met vuurwerk heeft verder geleid tot enkele aanhoudingen, meldt de politie op Twitter.

Noodbevel in Amsterdam

In Amsterdam was het volgens de politie op diverse plekken onrustig. Voor Tussen Meer, een hoofdstraat in de wijk Osdorp, werd rond 20.00 uur een noodbevel afgegeven. Daarop moest iedereen het gebied verlaten. De politie zette in het gebied een waterkanon in, is op beelden te zien.

Het Mercatorplein in stadsdeel West, waar bij vorige wedstrijd ongeregeldheden plaatsvonden, stroomde kort na de wedstrijd vol. Zo'n duizend supporters hadden zich daar verzameld en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Volgens de politie in de hoofdstad zijn er meerdere aanhoudingen verricht.

Diverse wegen naar het plein werden uit voorzorg geblokkeerd door de mobiele eenheid. Dat gebeurde nog niet eerder.

Op dit filmpje is te zien hoe een agent samen met supporters danst op het Mercatorplein: