Feest en onrust op straat na WK-zege Marokko

De WK-winst van Marokko op Portugal wordt in verschillende Nederlandse steden op straat gevierd. Onder meer in de Utrechtse wijken Lombok, Overvecht en Kanaleneiland zijn fans buiten samengekomen en wordt vuurwerk afgestoken. In Amsterdam is het volgens de politie op diverse plekken "onrustig".

In Den Haag heeft de gemeente voor een deel van de Schilderswijk een noodbevel afgegeven. Met name op de Vaillantlaan is het opnieuw onrustig, daar werd met vuurwerk naar de politie gegooid, zegt een woordvoerder. De ME vordert mensen om de Vaillantlaan te verlaten.

In het centrum van Rotterdam rijden mensen claxonnerend door de straten. Honderden mensen zijn er samengekomen, vanwege de drukte zijn delen van de binnenstad afgesloten, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om het Kruisplein en Hofplein. Bij het Kruisplein wordt vuurwerk afgestoken maar er zijn geen ongeregeldheden.

Mercatorplein

Het Amsterdamse Mercatorplein stroomde kort na de wedstrijd vol, meldt AT5. Er zouden zo'n 500 mensen zijn en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Volgens de politie in de hoofdstad zijn er meerdere aanhoudingen verricht.

Meerdere wegen naar het plein in Amsterdam-West zijn geblokkeerd door de mobiele eenheid. Dat gebeurde nog niet eerder.

Op dit filmpje is te zien hoe een agent samen met supporters danst op het Mercatorplein: