Drie van de vier beachkoppels zijn al klaar bij overspoeld EK

Voor drie van de vier Nederlandse teams is het EK beachvolleybal in Letland al voor het finaleweekend voorbij. Alleen Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zitten nog in het toernooi.

Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013, was de tussenronde het eindstation. Ze gingen met 19-21, 21-18, 13-15 onderuit tegen de Oostenrijkers Alexander Huber en Christoph Dressler, nadat ze in de groepsfase ook al twee van de drie duels hadden verloren.

Varenhorst en Van de Velde komen morgen wel in actie in de tweede ronde.

Bij de vrouwen gingen de koppels Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Marleen van Iersel/Pleun Ypma in de achtste finales onderuit. Keizer en Meppelink tegen de Zwitsers Heidrich/Vergé-Dépré (24-26, 16-21) en Van Iersel en Ypma tegen de Tsjechischen Hermannová/Slukova (13-21, 10-21).

Er werd vrijdag in een hal in Riga gespeeld, omdat de oorspronkelijke locatie in Jurmala door noodweer niet meer te gebruiken was.