Nobelprijswinnaars halen uit naar het Rusland van Poetin en het Belarus van Loekasjenko

"Mijn vaderland is een gevangenis", zei de vrouw van Ales Bjaljazki van de Belarussische mensenrechtengroep Vjasna namens haar man, die in de cel zit. "Deze prijs is voor alle verdedigers van mensenrechten, alle burgeractivisten, de tienduizenden Belarussen die zijn geslagen, gemarteld, gearresteerd en in de gevangenis terechtkwamen."

Ze doelde op het neerslaan van de massale protesten van Belarussen tegen dictator Loekasjenko in 2020. Ales Bjaljazki kon zelf niet het woord voeren. Hij zit vast in afwachting van een proces waarin hij een gevangenisstraf van twaalf jaar kan krijgen. Hij wordt beschuldigd van belastingontduiking, maar algemeen wordt aangenomen dat hij om politieke redenen is vastgezet.

Zijn vrouw zei namens haar man dat Poetin de macht in alle voormalige Sovjetrepublieken naar zich toe wil trekken, dus ook die in het binnengevallen Oekraïne. "Ik weet precies wat Oekraïne voor Rusland en Poetin zou moeten zijn: een van Rusland afhankelijke dictatuur, precies zoals in Belarus, waar de stem van het onderdrukte volk wordt genegeerd en geminacht."

Memorial

Vjasna deelt de prijs met de Russische mensenrechtengroep Memorial, gespecialiseerd in onderzoek naar de schending van mensenrechten in de Sovjettijd, met name onder dictator Jozef Stalin. Memorial stond jaren onder verscherpt toezicht van de autoriteiten in hedendaags Rusland. Vorig jaar werd de groep verboden, omdat ze een buitenlandse agent zou zijn, wat wil zeggen dat ze door het buitenland zou worden aangestuurd.