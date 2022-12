FIFA start onderzoek naar wangedrag van Nederland en Argentinië in kwartfinale WK

Wereldvoetbalbond FIFA is een tuchtprocedure gestart tegen zowel de Argentijnse als de Nederlandse voetbalbond. Dat gebeurt een dag na het incidentrijke duel in de kwartfinales van het WK tussen Nederland en Argentinië.

De Argentijnen worden beschuldigd van het schenden van artikel 12, dat gaat over wangedrag van spelers en coaches. Ook wordt onderzocht of zij artikel 16 hebben overtreden, dat de orde en veiligheid bij wedstrijden betreft.

In het geval van Nederland gaat het alleen om mogelijk wangedrag van spelers en/of coaches. Overigens wordt er altijd een onderzoek gestart als een team vijf of meer gele kaarten krijgt in een wedstrijd.

De gemoederen liepen hoog op vrijdagavond. De veelbesproken scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz trok uiteindelijk een recordaantal kaarten.