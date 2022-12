Politie onderzoekt ook kantoren medewerkers Belgische Europarlementariërs

In een groot corruptieonderzoek heeft de politie in België ook de kantoren van medewerkers van twee Belgische Europarlementariërs verzegeld. Het onderzoek, dat al sinds juli bezig is, kwam gisteren aan het licht na een reeks huiszoekingen. Justitie in België verdenkt een niet nader genoemde Golfstaat van omkoping. Volgens Belgische media gaat het om Qatar.

De verzegelde kantoren zouden zijn van medewerkers van Europarlementariërs Marie Arena en Marc Tarabella, die namens de Waalse Parti Socialiste in het Europees Parlement zitten. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft die namen nog niet bevestigd.

Bij de zeker zestien huiszoekingen die gisteren plaatsvonden, zou zo'n 600.000 euro aan contant geld in beslag zijn genomen, net als een onbekend aantal datadragers als computers en telefoons. Vijf mensen zijn aangehouden.

Volgens het federaal parket in België probeerde Qatar de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Dat zou zijn gebeurd door "het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van grote geschenken aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement". Er zou geen verband zijn met het WK voetbal, dat Qatar organiseert.

Vicevoorzitter opgepakt

Ook een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili, is vastgezet voor verhoor. Kaili, een voormalig tv-presentatrice die sinds 2014 in het EP zat voor de Griekse partij PASOK, is inmiddels geroyeerd door haar partij en uit de Europese sociaaldemocratische fractie gezet. Morgen wordt duidelijk of ze langer blijft vastzitten.

Onder de arrestanten zouden ook een lobbyist zijn en de Italiaanse vakbondsman Luca Visentini, die sinds vorige maand secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) is. Dat is een vakbondskoepel met wereldwijd ruim 200 miljoen leden. Alle vijf de arrestanten worden vandaag nog verhoord in Brussel.

De Europese nieuwszender Euronews heeft het Europees Parlement om meer informatie gevraagd over de arrestaties, maar krijgt als reactie dat het parlement niets zegt over lopende rechtszaken. Maandag wordt de zaak besproken in Straatsburg.

Geschokte reacties

De Europese Volkspartij, de grootste in het Europees Parlement, wil dat de onderste steen bovenkomt en benadrukt dat er geen plek is voor corruptie.

Ook vanuit de Groenen is geschokt gereageerd. "Dit is behoorlijk choquerend als deze verdenkingen waar blijken", schrijft de Duitse Groene Europarlementariër Anna Cavazzini op Twitter over de arrestatie van Kaili. "Ik heb haar zeer pro-Qatarese toespraak bij de plenaire vergadering gehoord en was daar zeer over verbaasd", schrijft ze, verwijzend naar een toespraak waarin Kaili Qatar een voorloper op het vlak van arbeidsrecht noemde.