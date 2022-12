Dode steekincident Asten was moeder van verdachte

Een man die werd aangehouden na een steekincident vannacht in het Brabantse dorp Asten waarbij een vrouw om het leven kwam, is de zoon van het slachtoffer. Dat meldt de politie. De verdachte is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.

Agenten gingen vannacht na een melding naar de woning van de 43-jarige vrouw. Daar troffen ze de overleden bewoner aan.

Haar 24-jarige zoon was op dat moment ook in het huis aanwezig. Hij woont zelf in Deurne, een plaats in de buurt van Asten. De man werd meteen aangehouden. "We houden er sterk rekening mee dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt", aldus de politie.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat in het verleden vaker politie voor de deur stond bij de vrouw, vooral voor de zoon die nu is aangehouden. "Het was weleens hommeles", zegt een van hen. Volgens een ander had de vrouw vier kinderen, van wie er twee nog thuis woonden.