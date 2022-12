Vanavond op tv: Eisen slavernij-excuses • Omkoping Europees Parlement • Orgaandonatie na euthanasie

De autoriteiten in België verdenken "een Golfstaat" van omkoping en corruptie in het Europees Parlement. Volgens diverse Belgische media gaat het om Qatar. Vrijdag deed de politie invallen op zestien plaatsen in Brussel. Meerdere mensen zijn opgepakt voor verhoor en computers, telefoons en contant geld zijn in beslag genomen.

Een nieuwe procedure voor orgaandonatie na euthanasie

De meeste mensen die willen sterven door middel van euthanasie, doen dat het liefst thuis. Maar als deze mensen ook hun organen willen doneren, moet dat in het ziekenhuis gebeuren. Voor orgaandonatie is het namelijk noodzakelijk dat iemand in het ziekenhuis overlijdt. Een huisarts en dokter van het Isala-ziekenhuis in Overijssel hebben een bijzondere procedure ontwikkeld zodat hier verandering in komt: de euthanasie begint thuis, maar eindigt in het ziekenhuis.