Twee aanhoudingen voor mishandeling agent in Den Haag

De politie heeft vanochtend in Den Haag twee verdachten van 16 en 19 jaar aangehouden voor het mishandelen van een motoragent. De twee zouden met een groep anderen de agent na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Spanje van afgelopen dinsdag hebben belaagd.

Marokko plaatste zich na strafschoppen voor de kwartfinale. Onder andere in Den Haag werd de winst gevierd, maar in de omgeving van de Vaillantlaan in de Schilderswijk liep het feest uit op ongeregeldheden.

Een motoragent werd door zes personen met gezichtsbedekkende kleding belaagd. Daarbij liep de agent letsel aan zijn been op.

Onderzoek naar overige verdachten nog gaande

Na onderzoek werden de identiteiten van drie verdachten bekend. Eén van hen, een 18-jarige uit Den Haag, meldde zich op de avond van de mishandeling zelf bij het politiebureau. De twee andere verdachten zijn vandaag in hun woning aangehouden en zitten nog vast, meldt Omroep West.

Het onderzoek naar de andere drie verdachten is nog gaande, aldus de politie.