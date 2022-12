Amsterdamse invalkracht dwong kinderen horrorfilms, zoals The Exorcist, te kijken

In Amsterdam heeft een overblijfmedewerker van basisschool De Kleine Reus meerdere malen kinderen gedwongen om naar horrorfilms te kijken, zo meldt Het Parool. Tijdens de middagpauze speelde de man video's op het digitale schoolbord af van horrorfilms zoals The Exorcist en District 9 en had hij The Pink Panther klaarstaan voor als er plotseling een volwassene binnenkwam.

De directeur van De Kleine Reus, Ilse Boellaard, bevestigt berichtgeving van de krant aan de NOS. "We zijn ontzettend geschrokken en dit heeft z'n weerslag op de hele school", zegt de directeur.

Boellaard stelt dat de rust inmiddels is wedergekeerd en dat niemand iets te verwijten valt. Volgens de directeur heeft De Kleine Wereld - de opvangorganisatie die de tussenschoolse opvang (tso) regelt voor de Amsterdamse school - niks verkeerds gedaan en een goede screening gedaan. "Hij werkte ook op een andere locatie van De Kleine Wereld en af en toe kwam hij hier voor de tso. Het gaat altijd goed, tot er eentje tussen zit die het vertrouwen beschaamt", zegt Boellaard over de kwestie.

De Kleine Wereld kampt net als veel andere opvangorganisaties met een personeelstekort en door gaten in het rooster liet de organisatie medewerkers op andere locaties invallen. "Deze mensen zullen er altijd zijn, het is heel lastig dit in je screening uit te sluiten. De invaller had een vog (verklaring omtrent het gedrag, red.), wat ook verplicht is in de kinderopvang. Maar zo zie je maar, een vog zegt niet alles."

Op staande voet ontslagen

Waarom de man de films liet zien, is niet duidelijk. Eveneens is onduidelijk hoe vaak het precies is gebeurd, maar het staat vast dat het om vaker dan één keer gaat. De overblijfmeester heeft in ieder geval twee klassen van totaal veertig leerlingen tussen de 7 en 9 jaar naar horrorfilms laten kijken.

Eind november werd de man op staande voet ontslagen en werd de politie op de hoogte gebracht. De school heeft dagelijks contact met de politie die onderzoek doet naar of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Weerbaarheidstraining

Met de kinderen op school gaat het ondertussen weer beter, stelt Boellaard. Sinds het incident heeft de school het vierogenprincipe ingevoerd, waarbij er altijd een extra volwassene meekijkt. Daarmee moet de controle op de groepen zo optimaal mogelijk moet zijn. Het vierogenprincipe is wel verplicht in de kinderopvang, maar niet in het basisonderwijs en bij de tso.

Ook heeft De Kleine Reus een extern bureau ingehuurd die de leerlingen van de groepen een weerbaarheidstraining gaat geven.

"Het gaat hier om jonge kinderen die nog moeten leren wat je doet als iemand tegen je zegt dat je iets niet mag doorvertellen. Of wat zeg je tegen een volwassen als je iets niet wil", aldus de directeur Boellaard.