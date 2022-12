Eisenpakket zet excuses slavernij van kabinet op scherp

Er moet een herstelfonds komen voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Het woord neger moet strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet moet uit het publieke domein verdwijnen. Alleen met het inwilligen van deze en nog meer eisen gaan partijen akkoord met de publieke excuses van het kabinet op 19 december. Dat blijkt uit een brief die diverse belangengroepen naar het kabinet hebben gestuurd en in handen is van Nieuwsuur.

Toespraak Koning Willem-Alexander

Een andere voorwaarde is dat Koning Willem-Alexander een toespraak zal houden in het Amsterdamse Oosterpark tijdens de herdenking op 1 juli. De premier van Aruba en organisaties waaronder Zwart Manifest, Kick Out Zwarte Piet, The Black Archives, NiNsee en Vereniging Antilliaans Netwerk ondersteunen dit document vol "randvoorwaarden". "Vanuit onze posities zijn wij alleen akkoord met 19 december en kunnen wij dit alleen publiekelijk verdedigen als het kabinet zich committeert aan de randvoorwaarden die we meegeven", schrijven zij.

Erkenning van, excuses voor en het herstel van het slavernijverleden zal in de wet moeten worden verankerd, vinden de organisaties. Afgelopen donderdag spraken leden van het kabinet op het Catshuis nog met organisaties en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname over de voorgenomen excuses voor het slavernijverleden.

Tijdens het Catshuisoverleg bleek volgens de opstellers van de randvoorwaarden dat het kabinet zich grote zorgen maakt over de polarisatie in de samenleving die ook zijn doorwerking heeft in het huidige politieke klimaat. "De vrees is dat het momentum dat nu is gecreëerd teniet zou kunnen worden gedaan als er te lang wordt gewacht", zo valt te lezen.