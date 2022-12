Oranje deed er alles aan, maar toch ging het zoals zo vaak mis na strafschoppen

De spelers oefenden zich suf, de doelmannen deden mee aan wetenschappelijke tests en er werden penaltygoeroe's ingevlogen om het Nederlands elftal perfect voor te bereiden op een een strafschoppenserie. En toch ging het vrijdagavond tegen Argentinië weer mis. Niet voor het eerst in de historie van Oranje. Nederland nam tegen Argentinië voor de achtste keer strafschoppen op een eindtoernooi en voor de zesde keer ging het mis. Een overzicht van alle strafschoppenseries van Oranje. Van Taffarel tot de meesterzet van Van Gaal en van het penaltydrama tegen Italië tot Seedorf. 1992: de eerste strafschoppenserie van Oranje, tegen Denemarken Vaak de grote held, maar op het EK in 1992 werd Marco van Basten de schlemiel van het Nederlands elftal. Tegen het 'campingelftal' van Denemarken - dat zich niet kwalificeerde, maar vanwege de burgeroorlog in Joegoslavië alsnog mee mocht doen - ging het in de halve finale mis na strafschoppen.

De Deen Kim Christofte juicht na het scoren van de beslissende penalty in 1992 - AFP

In de reguliere speeltijd kwam Nederland twee keer achter, maar via Dennis Bergkamp en Frank Rijkaard werd de achterstand twee keer weggepoetst. In de verlenging die volgde, wisten beide ploegen niet scoren. Uiteindelijk werd een gemiste strafschop van Van Basten fataal tegen Denemarken, dat het toernooi tegen alle verwachtingen in won. 1996: Wat kon Seedorf nou gebeuren... Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot... Cabaretier Freek de Jonge wijdde in zijn liedje 'Leven na de dood' een zinnetje aan de uitschakeling van Nederland tegen Frankrijk op het EK in 1996.

De strafchop van Clarence Seedorft wordt gestopt door Bernard Lama - ANP

Na 120 minuten stond het nog 0-0 in de kwartfinale en dus moesten strafschoppen beslissing brengen. De strafschop van Clarence Seedorf werd gestopt door Bernard Lama en omdat dat Edwin van der Sar aan de andere kant niet lukte, kon Nederland naar huis. 1998: Taffarel velt Oranje Ook op het WK in 1998 lukte het Van der Sar niet om een penalty te stoppen. In de halve finales tegen Brazilië stond het na doelpunten van Ronaldo en Patrick Kluivert 1-1. In de strafschoppenserie misten Ronald de Boer en Phillip Cocu en dus werd de Braziliaanse doelman Cláudio Taffarel de grote held.

2000: Penaltydrama in eigen land Op het EK 2000 ging het opnieuw mis voor Oranje, in eigen land nog wel. In de halve finale tegen Italië misten Frank de Boer (gestopt) en Patrick Kluivert (paal) in de reguliere speeltijd al twee strafschoppen.

Frank de Boer mist twee strafschoppen in de halve finale tegen Italië - ANP

Ook in de serie ging het gruwelijk mis voor de ploeg van bondscoach Frank Rijkaard. Van der Sar stopte deze keer wel een strafschop, maar door missers van opnieuw Frank de Boer, Jaap Stam en Paul Bosvelt spatte de EK-droom uiteen. 2004: Nederland breekt met trauma Het Nederlands elftal wist in 2004 na vier mislukte series (tijdelijk) afscheid te nemen van het nationale penaltytrauma. In de kwartfinale tegen Zweden mist Phillip Cocu (net als in 1998), maar aan de kant van Zweden falen Zlatan Ibrahimovic en Olof Mellberg en dus is Van der Sar eindelijk een keer de gevierde man na een penaltyreeks. In de volgende ronde gaat het alsnog mis voor Oranje. Portugal blijkt in de halve finale te sterk voor de ploeg van Dick Advocaat (2-1). 2014: Meesterzet van Van Gaal De penaltyserie op het WK 2014 tegen Costa Rica zal voor altijd de boeken ingaan als de meesterzet van Louis van Gaal. De bondscoach durfde het aan om vlak voor tijd doelman Jasper Cillessen naar de kant te halen voor Tim Krul. De wisseltruc, niet eerder vertoond op een WK, pakte perfect uit. Krul pakte twee strafschoppen en door rake strafschoppen van Dirk Kuijt, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robin van Persie won Nederland voor de tweede keer in de historie een strafschoppenserie.

Tim Krul komt er vlak voor tijd in voor Jasper Cillessen - ANP

In de halve finale tegen Argentinië draaide het weer uit op strafschoppen, maar deze keer liet Van Gaal zijn eerste doelman Cillessen staan. Hij liet in plaats daarvan Klaas Jan Huntelaar invallen omdat Van Gaal, zo zei hij later, het gevoel had dat Nederland in de verlenging nog zou scoren. Dat gebeurde niet. Cillessen kon vervolgens geen strafschop pakken en Wesley Sneijder en Ron Vlaar faalden vanaf elf meter. Nederland verviel dus weer in het oude patroon. 2022: Argentinië ligt weer in de weg Het leek de avond van Wout Weghorst te worden. Met twee doelpunten van de invaller knokte Nederland zich terug in de halve finale tegen Argentinië en na een zenuwslopende verlenging moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daar ging het net als in 2014 mis tegen de Argentijnen, die de strafschoppen een stuk beter namen dan Nederland. Na afloop spraken sommige spelers toch weer over een loterij, ondanks de wetenschappelijke benadering van Van Gaal en zijn team. "We hebben het hele jaar op penalty's geoefend, en dan verknal je het toch op penalty's", somberde de bondscoach. "Dat we daar een jaar mee bezig zijn geweest. Dat de jongens er ook op hun club op hebben getraind. Maar dan zie je dat je de aanloop en het schot wel kan simuleren, maar de druk op zo'n moment niet."