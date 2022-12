Altijd die twijfels over Giroud, zelfs FC Utrecht kocht hem toch niet en haalde Fortuné

De kersverse topscorer aller tijden van Frankrijk had zomaar in de eredivisie kunnen spelen. Maar net als eigenlijk bijna iedereen twijfelde ook FC Utrecht ooit aan de kwaliteiten van Olivier Giroud. "Dat verhaal kan ik bevestigen", aldus Foeke Booy, van 2002 tot 2007 hoofdtrainer van de Utrechters. "We keken destijds veel naar spelers uit de tweede divisie van Frankrijk. En uiteraard kwam hij daardoor ook snel bij ons in het vizier." Booy was op zoek naar een spits voor zijn elftal. 'Balvast, maar niet explosief', luidde het oordeel in het scoutingsrapport.

Toch werd Giroud aangemerkt als een interessante optie, gezien zijn leeftijd vooral voor de toekomst. Hij was nog maar een jaartje of achttien, speelde bij Grenoble vooral in het tweede. Hoewel hij een doorlopend contract had, was de transfersom wel te behappen.

Olivier Giroud op het WK voetbal 2022 in Qatar - AFP

FC Utrecht kaapte in die periode veel spelers weg uit de Ligue 2. Van keeper Franck Grandel tot Jacob Mulenga. En natuurlijk de veel te vroeg overleden David di Tommaso, tot op de dag van vandaag zeer geliefd bij het publiek. "Er liepen veel technisch vaardige spelers rond op dat niveau, die op dat vlak moeiteloos konden aansluiten in de eredivisie", merkte Booy. "En een uitstekende mentaliteit, hè?" Het grote Arsenal Dat laatste is zeker van toepassing op Giroud, die via Istres en Tours uiteindelijk bij Montpellier belandt. De spits is dan al bijna 24, maar schiet zijn nieuwe club in 2012 in het tweede seizoen naar een sensationele landstitel in Frankrijk. Het grote Arsenal meldt zich.

Olivier Giroud bij Montpellier - AFP

Na jarenlang te zijn verwend door de technische hoogstandjes van Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Robin van Persie is het voor het Londense publiek even wennen aan de ongepolijste Giroud. Manager Arsène Wenger krijgt het zelfs aan de stok met clubicoon Henry, die in zijn rol als analyticus niet mild was over de aankoop van zijn voormalige manager. "Ik vind dat Giroud het buitengewoon goed doet. Maar kun je de Premier League met hem winnen? Ik denk het niet. Hij doet zijn werk, en hij doet het nu beter dan ooit. Maar je wordt er geen kampioen mee." Nooit onomstreden Henry kreeg in dat opzicht gelijk, want verder dan een tweede plaats kwam hij niet met de Gunners. Wel werd hij later wereldkampioen, won hij de Champions League, de Nations League en tal van andere bekers. Maar nooit was Giroud gek genoeg de onomstreden spits. Bij Frankrijk was hij in 2018 vervanger van de verbannen Karim Benzema. Met Giroud in de basis won Frankrijk het WK, zonder dat het hem zelf dat toernooi ook maar één keer was gelukt om op doel te schieten. Toen al werd Giroud praktisch afgeschreven. "Hij heeft de typische carrière van een laatbloeier", merkte ook Booy, diep onder de indruk van het karakter van Giroud. "Hij heeft echt die grinta, zoals ze dat zo mooi zeggen."

Na ook op een zijspoor te zijn beland bij Arsenal, maakte Giroud slimme keuzes met Chelsea (Champions League-winst) en AC Milan (kampioen van Italië), waardoor bondscoach Didier Deschamps hem toch niet kon negeren. Eerste spits van Frankrijk Zo bleef hij ook zijn interlands en doelpunten bij elkaar sprokkelen. En is hij door een blessure van Benzema na al die jaren toch weer eerste spits van Frankrijk. Met zijn 36 jaar, als succesvolle aanvalspartner van de onomstreden wereldster Kylian Mbappé. Door zijn doelpunt tegen Polen in de achtste finales werd hij Frans topscorer, uitgerekend ten koste van Henry. "Het is niet ieders smaak, maar hij heeft het goed gedaan", volgde ook de onttroonde doelpuntenmaker de ontwikkeling van zijn landgenoot.