Grote steden over wedstrijd Marokko: buurtvaders ingezet, geen staat van beleg

In Qatar wordt het vanmiddag sowieso spannend vanmiddag, als Marokko de kwartfinale speelt tegen Portugal. Maar ook in de grote steden in Nederland wacht men af. Want daar was het bij de vorige wedstrijden van Marokko op sommige plekken onrustig.

Het steekt jongerenwerker Hanan Cherif uit Rotterdam dat het een kleine groep is die ervoor zorgt dat een hele gemeenschap onder het vergrootglas ligt.

"Hele gezinnen vierden dinsdag feest", zei hij eerder deze week tegen de regionale omroep Rijnmond. "Mensen ervaren een extreme vreugde, wat ook logisch is want er wordt wel geschiedenis geschreven. En dat ging dinsdag bij mij in de buurt helemaal goed, ook samen met de politie."

Samen in buurtcentra kijken

In Utrecht gaan om problemen te voorkomen vanmiddag naast jongerenwerkers en buurtvaders ook zogeheten 'rolmodellen' de straat op. "Ze hebben dezelfde leeftijd als de jongeren, zijn vaak vrienden en daarom wordt er ook naar ze geluisterd," zegt Faz Mir van Stichting Jongerenwerk Utrecht.

Omdat Mir en zijn collega's de jongeren goed kennen, kunnen ze gemakkelijk een gesprek met hen aanknopen. "Hopelijk houden we het feestelijk en rustig, maar het is natuurlijk niet te garanderen."

Mir en zijn collega's hebben zich goed voorbereid op het WK. "Vooraf hebben we geregeld dat we in de verschillende wijken met de jongeren konden kijken op grote schermen in de buurtcentra. We kennen natuurlijk veel jongeren al, maar samen naar voetbal kijken schept een band."

Na eerdere wedstrijden van Marokko gingen veel jongeren naar Lombok toe om daar feest te vieren, zegt Mir. "Dat hadden we van tevoren al ingeschat en daarom zijn we elke keer met tien tot twaalf man daarnaartoe gegaan. Ook vanavond zijn we daar aanwezig."

Relschoppers moeten zich melden

In alle vier de grote steden zet men in op jongerenwerkers en buurtvaders. Want zij staan het dichtst bij de jongeren. In Amsterdam gaan zeker vijftig mannen en vrouwen de straat op, zegt Mohamed el Fakiri, secretaris van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland. Er zijn ook imams bij. "Ze hebben respect als er een imam staat, dat kalmeert ze hopelijk."

De grote steden zelf zeggen weinig extra maatregelen genomen te hebben in vergelijking met de eerdere wedstrijden. In Rotterdam en Den Haag zal de politie zichtbaar aanwezig zijn, maar daar lijkt het ook bij te blijven. "Ik wil geen staat van beleg. We moeten mensen geen angst aanpraten", zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb donderdag tegen de gemeenteraad.

Wel moeten zeven relschoppers die dinsdag werden aangehouden zich vanmiddag om 16.00 uur melden bij de politie, om zo te voorkomen dat ze de straat op gaan. In Amsterdam krijgen zeven verdachten huisarrest. Ook mag de Amsterdamse politie opnieuw preventief fouilleren in risicogebieden. Utrecht zegt op alles voorbereid te zijn en in te grijpen wanneer het uit de hand loopt.