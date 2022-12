Politie maakt einde aan gijzeling in centrum Dresden, gijzelnemer overleden

De politie heeft in Dresden een gijzeling beëindigd in het centrum van de stad. Het gebied rond de Altmarkt-Galerie, het grootste winkelcentrum van de Duitse stad, was door de politie afgezet.

De gijzelnemer bezweek aan de verwondingen die hij opliep bij de overmeestering, meldt de politie. Twee mensen die werden gegijzeld, zijn volgens de politie "ogenschijnlijk ongedeerd".

De overleden gijzelnemer was de 40-jarige David W., meldt het Duitse tabloid Bild. De Duitse autoriteiten melden dat de man alleen opereerde en in verwarde toestand werd aangetroffen.

Wat precies bij de gijzeling is gebeurd, is onduidelijk. Volgens een lokale krant was de dader gewapend en had hij zich verschanst in een drogisterij.

De politie zette onder meer zwaargewapende agenten in en onderhandelaars die contact hadden met de gijzelnemer: