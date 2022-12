Politie maakt einde aan gijzeling in centrum Dresden

De politie heeft in Dresden een gijzeling bëeindigd in het centrum van de stad. Het gebied rond de Altmarkt-Galerie, het grootste winkelcentrum van de Duitse stad, was door de politie afgezet. Twee mensen die werden gegijzeld zijn volgens de politie "ogenschijnlijk ongedeerd".

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De politie heeft nog geen verdere informatie gegeven over de gijzelnemer. Volgens een lokale krant was de dader gewapend en had hij zich verschanst in een drogisterij. De politie zette onder meer zwaargewapende agenten in en onderhandelaars die contact hadden met de gijzelnemer.

De man wordt ervan verdacht dat hij eerder zijn moeder zou hebben doodgeschoten. Rond 07.20 uur vond de politie een dode vrouw in een flatgebouw in Dresden. De moord houdt verband met de operatie in het centrum van Dresden, aldus de politie tegen ZDF.

Dader probeerde mogelijk radiostation binnen te komen

Tabloid Bild zegt dat de dader eerst de vrouw zou hebben doodgeschoten en daarna probeerde een lokaal radiostation binnen te komen. Toen dat niet lukte, vluchtte hij richting het winkelcentrum, stelt Bild. Het bericht is niet bevestigd door de politie.

Vanwege de gijzeling waren wegen afgezet en was het openbaar vervoer in de omgeving stilgelegd. De politie riep mensen op uit de buurt van het winkelcentrum te blijven.