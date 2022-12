Deel centrum Dresden afgezet vanwege gijzeling

In het centrum van Dresden is een gijzeling aan de gang. Het gebied rond de Altmarkt-Galerie, het grootste winkelcentrum van de Duitse stad, is door de politie afgezet.

Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De politie heeft nog geen informatie gegeven over de gijzelnemer. Volgens een lokale krant is de dader gewapend en heeft hij zich verschanst in een drogisterij.

Tabloid Bild zegt dat de dader eerst een vrouw zou hebben doodgeschoten en daarna probeerde een lokaal radiostation binnen te komen. Toen dat niet lukte, vluchtte hij richting het winkelcentrum, stelt Bild. Het bericht is niet bevestigd door de politie.

Vanwege de gijzeling zijn wegen afgezet en is het openbaar vervoer in de omgeving stilgelegd. De politie roept mensen op uit de buurt van het winkelcentrum te blijven. Daar staan zwaarbewapende politieagenten.