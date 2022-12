Shorttracker Van 't Wout op 1.000 meter de sterkste, Emons net naast podium 1.500

"Ik probeer dat als ik op het ijs sta, dat mensen bang van me worden", lachte Van 't Wout voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijden in Almaty. "Ook al ben ik niet sterk genoeg om op kop te rijden, ik doe het wel gewoon. Ik laat niet iemand zomaar erlangs."

Jens van 't Wout lijkt niet te stoppen dit shorttrackseizoen. Na zijn zeges op de 500 en 1.500 meter in Salt Lake City, was hij bij de derde World Cup van het seizoen de sterkste op de 1.000 meter.

Jens van 't Wout woont een groot deel van zijn jeugd in Canada, begint daar met ijshockey, maar heeft inmiddels zijn eerste gouden medailles binnen voor de Nederlandse shorttrackploeg. - NOS

Voorafgaand aan de finale zette hij een ander gedeelte van zijn tactiek in. "Ik probeer een beetje chagrijnig te kijken", verklaarde hij zijn ietwat norse uitstraling voor de start van een race. "Op het ijs ben ik je vijand, ik ben niet meer je vriend dan."

Die tactiek voerde hij op de 1.000 meter opnieuw overtuigend uit. In de halve finale pakte hij al snel de koppositie en blokkeerde hij elke inhaalpoging van concurrenten. Daarmee bombardeerde hij zichzelf ook meteen als favoriet voor de zege.

