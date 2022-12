WK-revelatie Bellingham controleur en aanvaller tegelijk op Engels middenveld

De jeugd timmert aardig aan de weg bij het WK voetbal in Qatar. Maar liefst negen spelers van onder de twintig jaar stonden, gerekend tot en met de achtste finales, een keer aan de aftrap van een WK-duel. Een evenaring van het oeroude record uit 1930, toen Uruguay het allereerste mondiale titeltoernooi in huis had.

Engeland neemt het vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Frankrijk. De laatste van vier kwartfinales van het WK in Qatar is bij de NOS live te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Start. Ook is er verslag op NPO Radio 1.

Ongetwijfeld zijn dan opnieuw alle ogen gericht op Bellingham, wiens ster snel rijzende is. En dan te bedenken dat hij als 4-jarig jochie amper belangstelling had voor de bal. "Het duurde wel een paar maanden voordat hij er lol in kreeg", herinnert zich Phil Wooldridge, die samen met vader Mark Bellingham in hun woonplaats voetbalclub Stourbridge Juniors opzette.

Zes jaar later was de knop helemaal om. Op school had hij amper bedenktijd nodig voor het afmaken van het zinnetje 'Wat ik wil zijn als ik groot ben, is...' in het eindejaarsboek. Met 'profvoetballer in het Engelse team' maakte hij geen geheim van zijn droom.

"Een aardige, attente jongen die goed was in sport", weet juf Vanessa acht jaar na dato nog. "Hij was echt zo'n jongen in wiens nabijheid anderen graag vertoefden."

Rugnummer 22

De jonge Bellingham had toen de overstap naar profclub Birmingham City al achter de rug. Hij was daar als 7-jarige in de jeugdopleiding beland en maakte snel furore, het ene na het andere record uit de boeken spelend.

Met zijn 16 jaar en 38 dagen werkte hij 52-voudig Engels international Trevor Francis uit de annalen als jongste debutant in het eerste elftal van de toenmalige Championship-club en 25 dagen later werd hij de jongste doelpuntenmaker.