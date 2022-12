Schulting pakt wederom overtuigend wereldbekergoud op 1.500 meter

Suzanne Schulting heeft in Almaty haar derde individuele wereldbekergoud van dit seizoen veroverd. Op de 1.500 meter was ze zaterdag oppermachtig.

Met haar zege heeft ze de leiding in het allround wereldbekerklassement, waarbij de resultaten op alle individuele afstanden worden meegerekend, overgenomen van landgenote Xandra Velzeboer. De 21-jarige Velzeboer is dit weekend vanwege ziekte niet aanwezig in Kazachstan.

Tweede 1.500 meter van het seizoen

Het was voor de 25-jarige Schulting haar tweede optreden op de 1.500 meter dit seizoen. De afstand, waarop ze bij de Spelen van Peking het brons pakte, sloot ze ook bij de eerste World Cup van het seizoen in Montréal winnend af. In Salt Lake City kwam ze niet uit op de langste shorttrackafstand.

Net als eind oktober in Canada was Schulting ook in Kazachstan niet bij te houden door de concurrentie. Ze zat in het begin van de race wat achteraan in het deelnemersveld, maar knokte zich gedurende de race naar voren.