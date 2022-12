In Marokko wordt al dagen gefeest en gedanst: 'Dit team begrijpt elkaar'

In de straten van Casablanca in Marokko heerst een aanstekelijke vrolijkheid, mensen groeten elkaar met mambrouk alina: "gefeliciteerd aan onszelf." De altijd norse bakkersvrouw draagt een pet in de kleuren van de Marokkaanse vlag, iedereen in Marokko is in de ban van het WK.

In aanloop naar de kwartfinale vandaag om 16.00 uur tussen Portugal en Marokko hoopt heel het land op een nieuwe overwinning van de "Leeuwen van de Atlas". De Marokkanen hier hebben het over een wonder, ze behoren tot de groep van de acht beste voetballanden ter wereld.

Na de zenuwslopende wedstrijd tegen Spanje gingen de Marokkanen, net als na de andere wedstrijden, feestvierend de straat op. Er werd gedanst, gefeest en gezongen.

Grote Marokkaanse bruiloft

Het werkt aanstekelijk, want ook ik begon ineens de 'zaghrouta' - vreugdekreet - te doen zodra Hakimi de bal in het doel schoot. De WK-vieringen hadden veel weg van een grote Marokkaanse bruiloft. En iedereen was uitgenodigd.

Als ik aan de mensen vraag waarom deze Marokkaanse ploeg meer heeft bereikt dan de andere elftallen die Marokko heeft gehad, geven de Marokkanen steevast hetzelfde antwoord: het elftal heeft een internationaal karakter. Sommige spelers zijn geboren en getogen in het buitenland en hebben hun kennis hier mee naartoe genomen.