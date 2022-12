Wotte kneedde aan Marokkaanse succesgeneratie: 'Reisden samen heel Afrika door'

In de Syrische hoofdstad Damascus kijkt er vanmiddag een Nederlander nagelbijtend naar Marokko-Portugal. Mark Wotte, tegenwoordig onder contract bij de Syrische voetbalbond, werkte tussen 2016 en 2019 als bondscoach van Marokko onder 20 en onder 23. De jonge talenten die hij toen leerde kennen - van Hakimi tot Amrabat en van Mazraoui tot Ounahi - spelen om 16.00 uur om een plek bij de laatste vier op het WK. "Ik ben jarenlang met ze door heel Afrika gereisd. Het is prachtig om ze nu op dit WK te zien schitteren."

Noussair Mazraoui en Mark Wotte - NOS

Een kleine zeven jaar geleden belandde Wotte bij de Marokkaanse bond. Hij kreeg er de opdracht samen met de technisch directeur een internationaal scoutingssysteem te ontwikkelen, om vandaaruit jongens te benaderen om voor Marokko uit te komen. In die jaren kozen talloze spelers uit Europa voor Marokkaanse jeugdteams, onder wie de Nederlanders Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui. Maar Wotte moest ook het binnenlandse jeugdvoetbal verder helpen. In 2016 trof hij in Marokko een opleidingssysteem aan waarin al veel goed was georganiseerd, maar waar talenten het vaak ook nog heel moeilijk hadden. Want doorbreken viel ook voor een toptalent niet mee. Koninklijke opleiding Wat Wotte positief opviel, was hoe er gewerkt werd in de Academie Mohammed VI de Football in Rabat. "Een paar jaar voor mijn komst is er een super-de-luxe academie opgezet. Dat was een eerste aanzet om het jeugdvoetbal in Marokko structureel te laten groeien." Die academie, gefinancierd door de Marokkaanse overheid en de koning, is een soort voetbalkostschool. Jochies uit heel Marokko verlaten op jonge leeftijd hun families om daar te wonen en te werken aan hun voetbaldroom.

Mark Wotte en Azzedine Ounahi, een van de toptalenten uit de koninklijke academie - Reuters

Met Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi en Youssef En-Nesyri spelen er dit WK drie exponenten van die academie in de basis bij Marokko. "Die jongens trainen daar iedere dag 's morgens vroeg, zitten dan in de klas, om daarna nog een keer te trainen. Dan kun je ze heel veel meegeven." Weinig kansen Maar dat die academie werd opgericht, kwam ook voort uit frustratie over het gebrek aan doorbrekend talent in de eigen Marokkaanse competitie. Wotte zag waardoor het misging. "Bij Marokkaanse clubs ging veruit het meeste geld naar de eerste elftallen, er waren maar weinig clubs die ook een strategie hadden om voor de lange termijn op te leiden. De prestatiedruk op volksclubs als Wydad Casablanca en Raja Casablanca is enorm. Dan werd er vaak toch maar gekozen voor een ervaren speler."

Marrakech 2016 Wotte met Tarik Tissoudali, Zakaria El Azzouzi, Sofyan Amrabat, Ismail H’Midat en Hachim Mastour - AFP

En dat frustreerde toptalenten, zoals bijvoorbeeld WK-ganger Achraf Dari van Wydad. "Die was op jonge leeftijd al ontzettend goed, maar speelde bij zijn club niet. Ik heb vaak met Wydad gesproken: geef die jongen een kans. Maar dat was gewoon de cultuur niet." Van Zuid-Korea tot Gambia Maar Wotte kwam op het juiste moment binnen. Vanuit de Marokkaanse bond kwam er meer budget vrij om aan het jeugdvoetbal te werken. Om het Marokkaanse talent te laten wennen aan internationale tegenstanders vloog Wotte met een groep toptalenten heel de wereld over. Een gemengde groep van lokale en Europese toptalenten ging met elkaar op stap, van Zuid-Korea tot Gambia.

Snoepreisjes waren het vaak bepaald niet. Het team verbleef op zulke trips soms in hotels zonder elektra of warm water. In Gambia speelde Marokko O23 op een volledig gebutst veld in Banjul. Huidige WK-gangers Mazraoui, En-Nesyri, Dari en Ilias Chair waren erbij. Voor iemand als Mazraoui was dat allemaal best wennen. "Maar hij paste zich snel aan. De mix tussen de verschillende spelers verliep goed. In het begin voelden de lokale jongens zich wel een beetje minder." "Als staf probeerden we daarop te letten. We benadrukten dat ze allemaal in hetzelfde shirt speelden en probeerden de boel samen te brengen met teambuildingactiviteiten."

Een krantenknipsel van Wotte, die hier een jonge Achraf Hakimi traint - NOS