Advocaat uitgewinkeld met Feyenoord: 'Als niemand weggaat, zijn we klaar'

Een maand geleden eindigde een oefenduel tussen Feyenoord en FC Twente in een doelpuntloos gelijkspel:

"Dat is niet goed voor de speler en niet goed voor Feyenoord. Als een club zes miljoen voor hem betaalt, dan moet hij echt wel kunnen voetballen", meent Advocaat. "Ik hoop dat het een lieverd is, al mag hij van mij af en toe best wel iemand raken."

Met Uros Spajic (gehuurd van Krasnodar) kreeg Advocaat zijn extra ervaren kracht achterin, die tot zijn ergernis in de media werd betiteld als 'sloper'.

"Als er niemand weggaat, zijn we klaar", zegt Advocaat, die twaalf van zijn vijftien eredivisieduels won met de Rotterdammers, die in oktober vorig jaar voor het laatst een competitieduel verloor.

Feyenoord heeft zijn selectie voor dit seizoen rond. Dick Advocaat is tevreden met de groep die hij tot zijn beschikking heeft voor het thuisduel met Twente (zondag), waarin de opgaande lijn moet worden voortgezet.

"Het zijn professionals en daar moeten ze me omgaan", reageert Advocaat op de teleurstelling bij Toornstra. "We betalen hem ook gewoon uit. En als spelers er niet mee kunnen omgaan als ze op de bank zitten bij een club als Feyenoord, dan moeten ze wat anders gaan zoeken."

Voor het thuisduel met Twente mogen er 13.000 toeschouwers aanwezig zijn in De Kuip. "Dat is in elk geval een begin", aldus Advocaat.

'Twente heel leuk elftal'

Een maand geleden eindigde een oefenwedstrijd tussen de twee ploegen in een teleurstellende remise. Advocaat is op zijn hoede voor de ploeg van trainer Ron Jans.

"Twente heeft toch in een heel korte periode een heel leuk elftal op de been gekregen", roemt hij het werk van zijn collega's in Enschede.