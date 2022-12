Ambitieus Denk wil via de Randstad in volgend kabinet komen

De politieke partij Denk heeft grote ambities. In 2025 wil de partij vijf Tweede Kamerzetels halen en daarmee als kleinste coalitiepartner deelnemen aan een volgend kabinet. Intussen doet Denk al op lokaal niveau bestuurlijke ervaring op in Rotterdam en wil de partij komend jaar in de Eerste Kamer terechtkomen.

In de Jaarbeurs in Utrecht komen de leden van Denk vandaag bij elkaar op een besloten bijeenkomst; ondanks verzoeken daartoe is de pers niet welkom. Daar worden de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamer bekendgemaakt. Opvallend is dat Denk slechts in drie provincies meedoet en tóch denkt een grote kans te maken op een zetel in de Eerste Kamer.

"We hebben een uitgebreide analyse gemaakt van hoe wij het snelst in de Eerste Kamer kunnen komen", zegt voorzitter Ejder Köse. Vier jaar geleden koos de partij er nog voor om in alle twaalf provincies mee te doen aan de verkiezingen. Toen kwam Denk niet in de Eerste Kamer. Deze keer doet de partij alleen mee in de Randstad. "Als wij onze zetels in Noord-Holland en Utrecht behouden en in Zuid-Holland groeien naar twee zetels, zijn we vrijwel zeker van een senaatszetel", zegt Köse.

Gewogen stemmen

Dat heeft te maken met gewogen stemmen. Een zetel in een dichtbevolkte provincie is voor de Eerste Kamer veel meer waard dan een zetel in een kleine provincie. Daarmee verklaart Köse ook waarom Denk niet meer meedoet in Flevoland, terwijl de partij daar nu met Arief Khedoe wel een Statenlid heeft. "Eén Statenlid extra in Zuid-Holland weegt voor de Eerste Kamer evenveel als zes Statenleden in Flevoland", legt Köse uit. Daarom kiest Denk er dit keer voor om zich te richten op de Randstad en de campagnemiddelen op drie provincies te richten.

De doelstelling van de partij is duidelijk: "Onze Kamerleden laten in Den Haag zien dat Denk een serieuze partij is, die over alle onderwerpen meepraat. Tegelijkertijd besturen we in Rotterdam, de tweede stad van het land", zegt de voorzitter. In Rotterdam werkt Denk ook samen met rechtse partijen als de VVD en Leefbaar Rotterdam, aangevuld door D66. "We laten zien dat we ook met politieke tegenpolen kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen dragen."

Alles is er bij Denk op gericht om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen vijf zetels te halen en dan, net als de ChristenUnie nu, als kleinste coalitiepartij mee te doen aan een volgend kabinet. "Dat is niet alleen een droom, maar volgens ons ook goed haalbaar", zegt Köse. Om dat doel te bereiken wil Denk vandaag de eerste stap zetten, op weg naar de Eerste Kamer. "Als we in het kabinet willen komen, hebben we die Eerste Kamerzetel wel nodig."