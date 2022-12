Dagboek Doha: een ode aan de Argentijnse fans, die eigenlijk al wereldkampioen zijn

20.20 uur. Nog 1.40 uur voor de aftrap. Een voor een komen de trommelaars het vak in. In een snel ritme dalen ze de trappen af en nestelen ze zich vooraan het vak. En iedere fan met nummer 10 op de rug. De helft Messi, de helft Maradona.

00.55 uur. Argentinië wint na strafschoppen. Wie de vreugde-explosie hoort, gelooft meteen de verhalen over de Argentijnen die hun auto of zelfs hun huis hebben verkocht om hier bij te zijn. Dat klonk als stoere taal, maar als je de geproduceerde hoeveelheid decibel van dichtbij hoort, voel je hoe diep de emotie zit. (En baal je dat je geen oordoppen meehebt).

23.33 uur. Het heerlijke avondje lijkt gekomen voor de Argentijnen. Hun ploeg komt op 2-0 en stevent af op de halve finales. Oranje creëert niets. Op de tribunes worden voorzichtig wat shirtjes uitgetrokken, die vervolgens in de linker- of rechterhand verdwijnen en boven het hoofd zwaaien alsof het natte theedoeken zijn.

01.18 uur. Al 23 minuten staat het Argentijnse vak in lichterlaaie. De spelers vieren inmiddels ook hun feestje voor de fans, die maar blijven zingen.

01.50 uur. Bijna een uur (!) na de wedstrijd. Terwijl de rest van het stadion al een flinke poos leeg is, staan de beveiligers inmiddels ook achter de goal, waar ze de laatste Argentijnse fans die nog altijd druk aan het zingen zijn vriendelijk verzoeken om het stadion te verlaten. Dat doen ze dan ook.

01.52 uur. Het is een gekkenhuis in de omloop. Springende mannen van zestig. Vaders met kinderen om hun nek. Wapperende vlaggen en vooral die handjes de lucht in. Argentinië zit bij de laatste vier van het WK.

02.20 uur. Het zit erop. Het busje terug naar het hotel vertrekt. Op de achtergrond is het immense, goudkleurige Lusail nog goed zichtbaar, gedragen door de klanken van Zuid-Amerikaanse trommels, vocaal bijgestaan door de gepassioneerde fans. Zij gaan door en blijven by far de grootste groep aanwezige fans in Qatar. En het zullen er alleen maar meer worden. Oranje gaat naar huis. En het dagboekje is uit.