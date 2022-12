Gratis festival Parkpop komend jaar afgelast vanwege financiële problemen

Festival Parkpop in Den Haag gaat komende jaar niet door vanwege geldproblemen. Het festival is een van de grootste gratis festivals van Europa. Vanwege het terugtrekken van mede-organisator Mojo kan het festival de kosten niet meer opbrengen, zegt directeur Guus Dutrieux in een interview met het AD.

Parkpop wordt sinds 1981 georganiseerd. De meeste edities waren in het Zuiderpark, maar vorig jaar verhuisde het festival naar het Malieveld omdat dat beter te bereiken is. Dit jaar werd het festival gehouden op 12 juni en traden onder anderen UB40, Froukje, Mart Hoogkamer en Maan op.

Nog geen uitsluitsel over toekomst festival

Het festival kampte al jaren met financiële problemen. In 2018 werd Mojo als partner aangetrokken, maar ook die kon niet voorkomen dat er verlies werd geleden en trekt zich nu terug.

"We moeten er niet te moeilijk over doen. Er is daar heel veel geld verloren. Parkpop kon er niet bloeien", zegt het bedrijf tegen het AD over de edities in het Zuiderpark. Maar ook de editie op het Malieveld was financieel geen succes.

Directeur Dutrieux geeft nog geen uitsluitsel over een mogelijke terugkeer van het festival. Hij zegt het festival te gaan "heroverwegen" en dat het festival te lang heeft vastgehouden aan een concept dat "een beetje over zijn datum heen was".