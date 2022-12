Die ene titel is Van Gaal niet gegeven, ook zijn derde WK-missie mislukt

Toen de kwalificatie voor het WK een feit was, trad Van Gaals masterplan in werking. Alles moest wijken voor de wereldtitel. Van Gaal hield zelfs lang geheim dat hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt: hij wilde zijn internationals niet afleiden.

"In 1974 en 1978 was voetbal nog een open spel", verdedigde Van Gaal zijn aanpak. "Maar dat is het niet meer. Daar kan je van vinden wat je vindt. Het blijft altijd mogelijk om beslissende momenten te krijgen. Ook momenten die je je jaren later nog zal herinneren."

De manier van spelen was in grote lijnen dezelfde als 2014. Het 5-3-2, of 3-4-3, zoals Van Gaal het nu noemt. Afwachtend, loerend op countermomenten, via zogenoemde provocerende pressing. De schoonheid van het spel telde niet, het resultaat wel.

Van Gaal maakte er een echt team van, een team met een ongekende saamhorigheid. Qua teamspirit had hij naar eigen zeggen nooit met een betere groep gewerkt. Het deed hem hopen. "Dat we een grote kans hebben om wereldkampioen te worden, is zeker", zei hij.

De vraag is nu, achteraf, of Nederland met een poging tot aanvallend spel, meer volgens de Hollandse School, net zo ver was gekomen, met tegenstanders als Senegal, Ecuador, Qatar en de VS. Een antwoord op die vraag zullen we nooit krijgen.

Ruim een jaar later spatte die droom uiteen. Zijn tweede kans in 2012 pakte beter uit. Van Gaal zette Oranje naar zijn hand en leverde met de derde plaats op het WK in Brazilië een prestatie van formaat. Een derde kans was hem vorig jaar gegeven. Hij ging er nog één keer helemaal voor.

Die verslagenheid van nu komt voort uit zijn volle overtuiging dat het mogelijk was. Dat het mogelijk was om wereldkampioen te worden. Hij bleef het herhalen, tot in den treure. Hij bracht dat geloof in de wereldtitel over op zijn spelers. En dat lukte. Iedereen geloofde in de aanpak, iedereen geloofde in de wereldtitel.

Daarvoor verdient Van Gaal alle respect en het teleurstellende resultaat doet niets af aan zijn prachtige loopbaan. In zijn derde termijn als bondscoach bleef hij in reguliere speeltijd twintig wedstrijden ongeslagen. Maar hij moet naar huis. Die ene titel zit er voor Van Gaal niet in.