Jarenlange gevangenisstraf voor mediamagnaat Jimmy Lai uit Hongkong

De prodemocratische mediamagnaat Jimmy Lai is in Hongkong veroordeeld tot vijf jaar en negen maanden cel wegens fraude. Hij krijgt ook een boete van ongeveer een kwart miljoen euro omdat hij zou hebben gerommeld met huurcontracten van zijn bedrijven.

De 75-jarige Lai was eigenaar van de inmiddels opgeheven prodemocratische krant Apple Daily. Hij zat al een straf uit van 20 maanden nadat hij in oktober al deels schuldig was bevonden aan de fraudeaantijgingen.

Daarnaast werd Lai december vorig jaar al veroordeeld tot een maandenlange celstraf omdat hij een herdenking van de Chinese studentenopstand in 1989 bijwoonde. Er loopt bovendien nog een aanklacht tegen hem vanwege de nationale veiligheidswet die in 2020 werd ingevoerd in Hongkong om dissidenten aan te pakken. Formeel wordt Lai verdacht van 'samenspanning met buitenlandse machten'.

Levenslang driegt

Lai kan in die laatste zaak levenslang krijgen, omdat hij weigerde het op een akkoordje te gooien met de aanklager. Dit proces had moeten beginnen op 1 december, maar is uitgesteld omdat Lai een buitenlandse advocaat wil inzetten. Hongkong weigert dat toe te staan uit nationale veiligheidsoverwegingen, maar daarover moet nog officieel een besluit worden genomen.

De mediatycoon is het meest prominente lid van de prodemocratiebeweging in de voormalige Britse kroonkolonie die voor de rechter wordt gebracht. Lai was uitgesproken kritisch over de inperking van burgerrechten daar. Hij noemde de Chinese covidmaatregelen een excuus voor repressie en riep het buitenland op om tegen Peking in geweer te komen.