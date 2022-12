Wekdienst 10/12: Marokko-Portugal • Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt

Goedemorgen! Vandaag speelt Marokko tegen Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal. En de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt in Noorwegen. Maar eerst het weer: vandaag is het in het westen een tijd mistig. Daarna zijn er wolkenvelden en schijnt lokaal de zon. In het noordwesten is kans op winterse buien. Er staat weinig wind en het wordt 1 tot 4 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Nobelprijs voor de Vrede wordt in de Noorse hoofdstad Oslo uitgereikt. De prijs gaat dit jaar naar de voorvechters van de mensenrechten in Belarus, Oekraïne en Rusland. De Belarussische prijswinnaar Bialiatski is er niet bij, want hij zit in zijn land in de cel.

Om 16.00 uur speelt Marokko in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Portugal. Nederlandse steden bereiden zich daarom voor op drukke straten en pleinen, en ook op het eventueel omslaan van de sfeer.

Nog meer WK: Engeland neemt het om 20.00 uur op tegen Frankrijk in de laatste kwartfinale van dit toernooi. De twee wedstrijden van vandaag zijn live te volgen op NOS.nl en er is ook een liveblog.

En rond 18.45 uur wordt in IJsselstein weer 'de grootste kerstboom' ontstoken. Jaarlijks wordt de zendmast in de Utrechtse plaats, de Gerbrandytoren, versierd met lichtjes. De 'boom' brandt continu tot donderdag 6 januari. In de boom zijn 120 led-lampen gehangen.

Wat heb je gemist? Dit jaar zijn er wereldwijd 67 journalisten om het leven gekomen tijdens het uitoefenen van hun werk, zo meldt de internationale journalistenbond International Federation of Journalists (IFJ) in zijn jaarlijks overzicht. Dat zijn er veel meer dan een jaar eerder, toen het om 47 journalisten ging. Ander nieuws uit de nacht: Dode na steekincident in Asten, verdachte aangehouden: Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De eerste melding van een steekpartij bij een woonhuis kwam kort na 0.30 uur binnen. Het slachtoffer woonde daar.

Recordparachutist Joseph Kittinger (94) overleden: Kittinger sprong in 1960 op ruim 31 kilometer hoogte uit een gondel die onder enorme heliumballonnen hing. Dat record werd pas in 2012 gebroken.

Sportjournalist overleden die bij WK problemen kreeg door regenboogshirt: De Amerikaanse voetbaljournalist Grant Wahl (48) overleed terwijl hij op de perstribune verslag deed van de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië. Wahl kwam enkele weken geleden in het nieuws, nadat hem de toegang was geweigerd tot een stadion, omdat hij een regenboogshirt droeg. Ook werd hij daarom enige tijd vastgehouden. En dan nog even dit: Nederland werd gisteren uitgeschakeld op het WK voetbal, maar er is toch nog wat Nederlands succes. De 26-jarige Habtamu Franke komt in het Guinness Book of Records met een wereldrecord burpees: hij deed in maart van dit jaar in Leiden 955 herhalingen van de zware oefening in een uur en dat aantal komt nu in de boeken.

Habtamu Franke heeft in één uur 986 burpees gedaan. Dat is een nieuw wereldrecord dat opgenomen wordt in het Guinness Book of Records voor deze fitnessoefening. - NOS