Twee zwaargewonden bij steekincident Eindhoven, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in Eindhoven zijn vannacht drie mensen gewond geraakt, van wie er twee zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De verdachte werd rond 5.30 uur aangehouden, meldt de politie. Het gaat om een man van onbekende leeftijd.

Het steekincident gebeurde rond 4.30 uur aan het Catharinaplein in de binnenstad. De toedracht is nog onbekend. De politie wil verklaringen van de slachtoffers afnemen als zij daartoe in staat zijn, en roept getuigen op zich te melden. Ook gaat de politie videobeelden bekijken om meer te weten te komen over de toedracht.